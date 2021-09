Dídimo Heleno

Desde que foi divulgado o Provimento 205/2021 do Conselho Federal da OAB o alvoroço foi grande na comunidade advocatícia nacional. Mas do que ele trata? Segundo o parágrafo único do artigo 6º “fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como…