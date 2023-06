Dídimo Heleno

Algumas decisões podem passar por inexplicáveis, mas elas decorrem do tal Estado Democrático de Direito. A democracia, em sentido amplo, é algo que, às vezes, causa certo desconforto. Se estiver duvidando de mim lembre-se de uma reunião de condomínio, por exemplo. Essa é, realmente, uma ótima oportunidade para se detectar quem, de fato, é democrático.

Causou certo frisson a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de anular provas colhidas de forma ilegal contra um condenado por tráfico. A Corte entendeu que denúncias anônimas ou impressões subjetivas que não podem ser demonstradas de maneira clara e concreta não servem para satisfazer a exigência legal para justificar busca pessoal ou domiciliar.

Antônio Saldanha, ministro do STJ, reiterou o entendimento da Corte para anular as provas contra um homem condenado a cinco anos e dez meses de prisão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que aquelas foram obtidas de forma irregular. O relator citou o julgamento do RHC 158.580/BA, da relatoria do ministro Rogerio Schietti Cruz.

“Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que profira novo julgamento, como entender de direito”, disse o relator.

Lembra do tal Estado Democrático de Direito? É isso. Retire do caso o suposto traficante e se coloque no lugar dele. O direito é para todos e, caso se permita provas ilegais contra um eventual criminoso, elas poderão também ser utilizadas contra quem não é, daí a necessidade de não se permitir que a persecução penal seja eivada de vícios. O processo deve ser guiado por princípios e regras claras e honestas, seja contra quem for. Isso, ao contrário do que possa indicar o senso comum, beneficia muito mais o cidadão reto do que o meliante.

O fim precípuo do Estado Democrático de Direito é justamente o de limitar o poder do Estado em relação ao cidadão. Sua finalidade é coibir os abusos do aparato estatal para com os indivíduos. Imagine se provas obtidas unicamente por “denúncia anônima” e “impressões subjetivas” fossem aceitas sem outros elementos concretos? Qualquer um de nós poderia ser alvo de desafetos, não é mesmo? E quem não os têm? (REsp 2.041.450/RS).