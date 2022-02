Promotor vacinado

Se você pretende ser promotor de Justiça no Tocantins, mas se recusa a tomar a vacina contra a Covid19, esquece.

No último dia 26 o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) determinou que o Ministério Público do Estado do Tocantins publicasse, no prazo de 24 horas, edital complementar exigindo que os candidatos inscritos no 10º concurso público para o referido cargo…