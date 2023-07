Dídimo Heleno

Em Brasília, mais precisamente na cidade satélite de Sobradinho, um advogado foi condenado a um ano e sete meses de prisão pelos crimes de ameaça, coação no curso do processo e condução perigosa de veículo automotor, razão pela qual sua carteira de habilitação foi suspensa por dois meses. Os crimes foram cometidos no início deste ano contra um promotor de Justiça.

Na denúncia, o Ministério Público informou que o advogado, desde dezembro de 2022 até fevereiro de 2023, perseguiu reiteradamente a vítima, com ameaças à sua identidade física ou psicológica, além de ter restringido a sua capacidade de locomoção e perturbado sua esfera de liberdade.

Segundo consta, na noite do dia 9 de fevereiro deste ano o réu foi ao condomínio da vítima e trafegou em velocidade bem acima da permitida nas vias internas e, além disso, fez manobras conhecidas como “cavalo de pau” em frente à casa do promotor, bem como proferiu ameaças aos porteiros, que deveriam ser repassadas ao seu alvo.

A defesa alegou ausência de provas e disse que o réu não estava no Distrito Federal na data do fato. O magistrado, porém, não levou isso em conta e disse que “o acusado prestou declarações na fase inquisitiva e confessou parte dos fatos a ele atribuídos. A prova oral e visual denota a existência dos fatos, na medida em que testemunhas presenciais relataram o ocorrido e confirmaram a situação dos crimes de ameaça e de coação, bem como foi possível, com a filmagens captadas por sistema interno de vigilância, aliada à própria confissão extrajudicial apresentada pelo réu, confirmar a infração de trânsito”. (Processo 070445-57.2023.8.07.0006).