Uma professora da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi barrada na portaria do Fórum de Dourados (MS) por estar vestindo um short-saia. Ele pretendia utilizar os serviços no terminal eletrônico da Caixa Econômica Federal, localizado no interior do prédio.

A mulher disse que “a balança da Justiça pesa de forma desigual para as mulheres”. Ela, na ocasião, viu-se obrigada a adquirir uma calça para cumprir as exigência de vestimenta do Fórum. Esclareceu que o short-saia que utilizava estava dentro dos padrões usuais, não sendo algo indecente e que, inclusive, é avó.

Ela se referiu, ainda, à contraditória exigência que é imposta aos que devem suportar altas temperaturas para acessar locais públicos financiados pelo contribuinte. Essa queixa também serve aos jurisdicionados de Palmas, cujo calor deveria ser levado em conta nessas circunstâncias.