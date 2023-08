Dídimo Heleno

O juiz não pode ignorar testemunhas com problemas de conexão, conforme determina a Resolução 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), quando se tratar de audiência telepresencial, que se equipara aos atos presenciais. De acordo com o art. 849 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), se, por motivo de força maior, for impossível concluir a audiência no mesmo dia, o magistrado deve marcar a sua continuação, independentemente de nova notificação.

Foi por tal motivo que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) anulou uma sentença proferida após uma audiência telepresencial em que testemunhas da empregada não puderam depor em razão de problemas técnicos de conexão à internet. Sendo assim, o processo retornará à Vara do Trabalho para oitiva de testemunhas e novo julgamento. (ROT 9172-89.2021.5.15.0000).