Dídimo Heleno

Além das óbvias vantagens em adquirir um diploma de curso superior, aqui no Brasil o letrado, quando comete algum crime (ou acusado de um), é tratado como criminoso especial e, antes do julgamento definitivo, tem direito à prisão com algumas regalias. Na última sexta-feira o STF derrubou o dispositivo do Código de Processo Penal que concedia prisão especial para quem tem curso superior, até decisão penal definitiva. O plenário, por unanimidade, concluiu que tal benefício é inconstitucional, vez que fundado apenas em uma suposta qualidade moral do preso.

Mesmo depois da decisão, alguns grupos ainda podem manter o benefício, como advogados, juízes, ministros, políticos e promotores. Essa prerrogativa é prevista não somente no Código de Processo Penal, mas no Estatuto da Advocacia, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) e na Lei Complementar 75/93 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Há quem diga que é justamente pelo fato de o criminoso ter estudado que deve ser punido com maior rigor. Mas por aqui diploma é também garantia de que o meliante merece alguma reverência.