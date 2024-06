O ministro Cristiano Zanin, do STF, manteve a prisão preventiva da estudante Kawara Welch, acusada de stalking (perseguição) a um médico mineiro. Ela teria conhecido o profissional da medicina no ano de 2018 durante uma consulta e um hospital particular. A partir disso a mulher começou a persegui-lo e ele disse ter recebido até 500 ligações e 1,3 mil mensagens em um único dia.

Também foram vítimas a esposa e o filho do médico. “Ela ligava quando ele [o filho] tinha 7, 8 anos e ele não entendia bem, dizia: ‘Papai, tem uma mulher me ligando, perguntando se estou na escola, onde estou’”, disse a vítima em uma entrevista. Entre 2019 e 2020 foram registrados 42 boletins de ocorrência e, em 2020, ela assinou um acordo com o Ministério Público e se comprometeu a não mais perseguir o médico.

Porém, em 2022 invadiu o consultório da vítima e agrediu sua esposa. Kawara permaneceu foragida por mais de um ano até ser presa. No STJ, um habeas corpus impetrado por ela foi negado pelo ministro Teodoro Silva Santos. Ao STF a defesa disse que não há fundamentação para a prisão preventiva e “constrangimento ilegal e irregular”.

O ministro Zanin, então, rejeitou as razões da defesa por questões processuais, e argumentou não haver decisão colegiada do STJ sobre o caso, impedindo, assim, que a Suprema Corte analise o mérito do recurso. Disse, ainda, que não via teratologia (absurdo), flagrante ilegalidade ou abuso de poder na prisão da perseguidora. O número do HC não foi informado. Um caso muito parecido é retratado por meio da série “Bebê Rena”, disponível na Netflix.