Para o Supremo Tribunal Federal não é válido decretar prisão preventiva com base apenas no crime de tráfico, sem que se aponte a vinculação do réu com organização criminosa ou qualquer outro elemento que ameace efetivamente a ordem pública. De igual forma, é incompatível manter preventivamente preso o réu condenado a regime semiaberto.

Assim, o ministro Gilmar Mendes revogou a prisão preventiva de um homem condenado a cinco anos de prisão por tráfico de drogas, em regime semiaberto. O réu, no caso, foi preso com “míseros” 188 quilos de cocaína e o STJ havia negado provimento ao habeas corpus e a defesa recorreu ao STF.

Gilmar Mendes disse: “Neste caso concreto, penso, não obstante a quantidade de drogas, é imprópria a decretação da prisão preventiva de investigado primário com base única e exclusivamente no mérito da traficância, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou conclua pela possibilidade de reiteração delitiva”. Só para constar, Mendes é o mesmo que, outro dia, chamou os senadores da República de “pigmeus morais”. (HC 234.898).