Dídimo Heleno

A nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021) diz ser necessário que o agente público tenha praticado dolo específico para que seja condenado. É preciso que esteja presente o intuito de praticar o ato ímprobo. Acresça-se, a isso, que a nova LIA pode ser aplicada de forma retroativa, mas desde que em benefício do réu.

Com esse entendimento, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, da qual faz parte o Tocantins, absolveu o prefeito de Biritinga (BA), Gil de Gode (PSB), da acusação de improbidade. A denúncia diz que o alcaide não prestou contas relativas à aplicação do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no exercício de 2009.

Por essa falta ele foi condenado em primeira e segunda instâncias sob a alegação de não ter se esforçado para cumprir sua obrigação de comprovar que tinha aplicado regularmente as verbas públicas. Depois de opor os segundos embargos declaratórios, sua defesa apresentou questão de ordem quanto à necessidade de pronunciamento da Corte Federal a respeito da aplicação da nova Lei de Improbidade.

A desembargadora Mônica Sifuentes não se fez de rogada e disse que “não é mais suficiente a demonstração do dolo meramente genérico, consistente na voluntariedade do agente público em não prestar contas. Isso, por si só, atualmente não basta para a condenação do agente público”. Assim, o prefeito que deixou de prestar contas também não terá mais que prestar contas à Justiça. (Processo 1000889-55.2017.4.01.3304).