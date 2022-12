Presidente eleito

Dídimo Heleno

O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, foi eleito por unanimidade para presidir a Corte. O mandato se iniciará no dia 1º de janeiro e terá duração de um ano, sendo possível a recondução por igual período. O vice eleito foi o ministro Vital do Rêgo, que também terá a função de corregedor.

Desde há muito o ministro Bruno…