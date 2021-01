Presente do Dia dos Namorados

Dídimo Heleno

O Dia dos Namorados dos americanos é comemorado no dia 14 de fevereiro e se chama “Valentine’s Day”. Aproveitando a data, a advogada Margaret Janes Powers, do Estado do Tennessee, anunciou no Facebook uma promoção inusitada: fará o divórcio de graça para um cliente no Dia dos Namorados. Ela disse que, na verdade, copiou a ideia de um outro colega,…