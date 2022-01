Prerrogativa e ilícito funcional

A Lei Estadual Tocantinense 3.873/22, sancionada pelo governador em exercício Wanderlei Barbosa no último dia 7 de janeiro, é, sem dúvida alguma, uma grande conquista da advocacia. Ela altera o art. 134 da Lei 1.818/2007, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Tocantins, “para tipificar como ilícito funcional a violação às prerrogativas dos…