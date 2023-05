Dídimo Heleno

O ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, mandou a Polícia Federal prender o tenente-coronel Mauro Cid, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso faz parte da investigação a respeito da falsificação de dados vacinais e o envio de tais informações ao sistema do Ministério da Saúde.

Outro ex-assessor do ex-mandatário Bolsonaro, Max Guilherme, assim como Sergio Cordeiro, segurança de Jair, bem como o ex ajudante de ordens Ailton Moraes Barros, assim como o secretário de governo da Prefeitura de Duque de Caxias (RJ), João Carlos de Sousa Brecha, e o sargento do Exército Luís Marcos dos Reis, também foram presos.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um endereço de Bolsonaro. Segundo informações da Globo News, o depoimento do ex-presidente estaria sendo marcado para esta quarta-feira, mas sua defesa estava tentando adiá-lo. Nessa confusão toda o celular de Jair foi apreendido.

Estão sendo ou foram cumpridos cerca de 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. “A apuração indica que o objetivo do grupo seria manter coeso o elemento identitário em relação a suas pautas ideológicas, no caso, sustentar o discurso voltado aos ataques à vacinação contra a Covid-19. (...) Os fatos investigados configuram em tese os crimes de infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores”, teria dito a Polícia Federal, segundo publicação do jornal Folha de S. Paulo.

Jair Bolsonaro negou qualquer envolvimento com a adulteração do seu cartão de vacinação contra a Covid-19 e disse que jamais tomou o imunizante. “Não houve adulteração da minha parte. Eu não tomei a vacina. Tinha gente que me pressionava para tomar a vacina, o que é natural”, disse. Ele negou, também, que precisasse apresentar cartão de vacinação para entrar nos Estados Unidos.

O escândalo tomou conta da mídia no dia de hoje justamente porque há suspeita de que os registros de vacinação do ex-presidente, de sua filha mais jovem, Laura Bolsonaro, assim como os do coronel Cid teriam sido forjados e as informações inseridas no sistema do Ministério da Saúde entre os meses de novembro e dezembro de 2021 com o intuito de conseguir o certificado de vacinação e, assim, viajarem aos Estados Unidos.

O tenente-coronel Cid é o mesmo que tentou, por duas vezes, retirar as joias no aeroporto internacional de Guarulhos e que teriam sido presentes do governo da Arábia Saudita a Jair Bolsonaro e sua esposa, Michelle Bolsonaro, avaliadas em R$ 16 milhões. A Receita Federal confiscou o tesouro e se negou a entregá-lo. Veremos o que ainda vai acontecer. Ou – o que é mais provável –, o que não vai acontecer.