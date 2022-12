Posse de Lula

Dídimo Heleno

É aguardada com muita expectativa a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro de 2023. A pergunta que não quer calar é a seguinte: Jair Bolsonaro irá passar a faixa? São aguardadas cerca de 300 mil pessoas, segundo o gabinete de transição do novo governo. Haverá shows de Paulino da Viola, Pablo Vittar, Baiana…