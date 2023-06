Dídimo Heleno

Na cidade de Tubarão (SC) um homem foi condenado por ameaça, importunação sexual, vias de fato, descumprimento de medidas protetivas e divulgação não autorizada de cena de nudez contra a ex-companheira, o que se reconhece por “pornografia de vingança” ou “pornografia de revanche”.

Esses crimes, segundo a denúncia, teriam acontecido em 2019 quando o homem, inconformado com o término do relacionamento (é sempre assim) ameaçou a ex-companheira e praticou contra ela atos libidinosos, inclusive enquanto a vítima dormia, além de vias de fato ao apertar-lhe o pescoço.

Diante do descontrolado e inconformado mancebo, ela requereu em seu favor medidas protetivas de urgência, que foram deferidas. Mas ainda assim o sujeito não cumpriu a ordem judicial e entrou em contato com a ex-companheira por número privado e a ameaçou novamente, prometendo invadir o seu apartamento, como havia feito anteriormente, além de prometer jamais a permitir se relacionar com outro.

Nos meses seguintes, continuou a ameaçá-la por telefone, prometendo divulgar publicamente fotografias e vídeos íntimos. Em março de 2020 o maluco entrou num grupo de mensagens e, para vingar-se da vítima, divulgou cena de nudez da mulher em que era perfeitamente possível identificá-la.

Ele foi condenado por importunação sexual e divulgação de cena de nudez à pena de quatro anos, cinco meses e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto. Foi condenado, ainda, por ameaça (cinco vezes) e descumprimento de medida protetiva a dez meses e 20 dias de detenção em regime semiaberto, e por vias de fato a um mês de prisão simples, também em regime semiaberto. Foi condenado, ainda, ao pagamento de R$ 5 mil por danos morais e multa de R$ 1 mil pelo descumprimento da medida protetiva, cujos valores serão acrescidos de juros e correção monetária.