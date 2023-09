Dídimo Heleno

Uma família poliamorosa – relação entre um homem e duas mulheres – buscou na Justiça a declaração judicial de união estável desde 2013. Na sentença, o juiz disse que a relação afetiva entre os três é contínua e duradoura, sendo notoriamente reconhecida por amigos e familiares, além de postagens nas redes sociais. Para garantir a tutela de união estável, dois dos autores, que eram casados, pediram a dissolução do casamento, por meio do divórcio, para imediato reconhecimento, por sentença, da relação poliamorosa entre os três envolvidos.

“O que se reconhece aqui é uma única união amorosa entre três pessoas: um homem e duas mulheres, revestidas de publicidade, continuidade, afetividade e com o objetivo de constituir uma família e de se buscar a felicidade”, disse o juiz. Uma das mulheres está grávida e foi determinado que a criança receba o nome das duas mães e do pai no registro de nascimento, além dos ascendentes.