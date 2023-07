Dídimo Heleno

Os emblemáticos atos de 8 de janeiro, em que uma horda enfurecida atacou a sede dos poderes em Brasília, geraram situações inusitadas e que estão vindo à tona. O site Metrópoles noticiou que um grupo de policiais militares do Distrito Federal, no fatídico dia, se escondeu em um dos banheiros do Supremo Tribunal Federal enquanto ocorria o quebra-quebra. Diante disso, a Polícia Judicial teve que enfrentar sozinha os vândalos golpistas.

Exatamente por conta disso a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, também denominada “CPMI dos Atos Golpistas”, irá investigar a Polícia Militar do Distrito Federal. O custo da destruição na Suprema Corte foi de R$ 11,4 milhões e foi apresentada uma lista detalhada com a descrição e gastos de restauração à CPMI.