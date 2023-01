Polícia do MP

Dídimo Heleno

No último dia do ano passado o procurador-geral da República Augusto Aras criou, por meio de portaria, a polícia institucional do Ministério Público da União, que garantirá proteção a integrantes do órgão, cuja atuação será semelhante a exercida pelas polícias da Câmara e do Senado, sem dependência de outras forças de segurança.

Para…