Dídimo Heleno

O Superior Tribunal de Justiça, por sua 4ª Turma, já decidiu que se uma das partes se faz presente em uma audiência de conciliação por meio de representante munido de procuração com outorga de poderes para negociar e transigir, não cabe a aplicação de penalidade por não comparecimento.

No caso, a Corte deu provimento a um recurso ordinário em mandado de segurança interposto por uma empresa que foi multada por ato atentatório à dignidade da Justiça em virtude de não ter comparecido a uma audiência de conciliação. O colegiado foi unânime ao entender que a punição não poderia ter acontecido, uma vez que a empresa estava representada por advogado com poderes para transigir.

O relator do caso, ministro Raul Araújo, disse que ainda que o artigo 334, em seu parágrafo 8º do Código de Processo Civil considere a ausência injustificada na audiência de conciliação como ato atentatório à dignidade da Justiça, o parágrafo 10 do mesmo dispositivo faculta à parte constituir representante com poderes para negociar e transigir. A empresa havia sido multada em R$ 29 mil (2% sobre o valor da causa) e o seu recurso, num primeiro momento, não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, sob o argumento de que não havia previsão legal de recurso contra decisão que aplica a referida multa.

Foi assim que a empresa fez uso do mandado de segurança, alegando direito líquido e certo de se fazer representar por advogado em audiência de conciliação, mas ainda assim o TJMS indeferiu a petição inicial dizendo que o mandado de segurança já tinha esgotado o prazo de impetração. O STJ, então, considerou que a medida era, sim, tempestiva e acolheu o argumento da empresa no sentido de que não poderia contestar a multa por meio de apelação, uma vez que a sentença lhe foi favorável.

Disse o ministro: “Inexistindo recurso contra a decisão interlocutória que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, a via do remédio heroico mostrou-se realmente como o único meio cabível contra a decisão, tida por ilegal, proferida pela autoridade coatora. Incabível, inclusive, a ação rescisória, já que esta é direcionada, apenas, contra decisão de mérito transitada em julgado”.

E finalizou: “Desse modo, ficando demonstrado que os procuradores da ré, munidos de procuração com poderes para transigir, estiveram presentes na audiência, tem-se como manifestamente ilegal a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça”. (RMS 56.422).