A Câmara dos Deputados aprovou no último dia 12 o Projeto de Lei 3613/23, que aumenta a pena de homicídio contra professores em instituições de ensino, o classificando como crime hediondo. Uma excelente inciativa. A proposta, agora, será enviada ao Senado. A autoria é do Poder Executivo, na forma de substitutivo do relator, o deputado Jorge Goetten.

A pena-padrão de 6 a 20 anos de reclusão poderá ser aumentada em 1/3 se o homicídio for cometido contra pessoa com deficiência, na instituição de ensino, e que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. O aumento poderá ser de 2/3 se o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio ou irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, ou, ainda, se for professor ou funcionário da referida instituição.

Sendo o crime de lesão dolosa incidirá a agravante (1/3 a 2/3 de aumento de pena) se ele for praticado nas dependências de instituição de ensino, podendo chegar ao dobro da pena. Para o relator, está havendo um aumento exponencial no número de delitos em escolas, variando de infrações contra a honra até verdadeiros massacres contra alunos e professores.

O novo texto altera, ainda, a lei de crimes hediondos, a de número 8.072/90, para considerar hediondos o homicídio, a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte quando praticados em instituições de ensino. Para todos os crimes tipificados no Código Penal, desde que praticados nas dependências de instituição de ensino, haverá agravante se não constituir um crime com agravante já especificado. Por exemplo, um furto cometido dentro de uma escola passa a ser considerado agravante, uma vez que não existe qualificação desse crime especificamente para tal situação.