A Justiça em Joinville (SC) condenou um hospital e o médico cirurgião a pagarem indenização de R$ 20 mil a uma paciente que teve uma pinça esquecida próxima ao seu coração. Ainda em 2015 a mulher foi submetida a uma cirurgia cardiovascular, tendo alta cinco dias depois, mas se queixava de dores. Procurou um profissional de sua confiança e, por meio de raios-x, constatou-se que que havia uma pinça denominada bulldog no recesso posterior do pericárdio, que foi esquecida ali pelo cirurgião.

Ela, assim, foi obrigada a se submeter a uma nova cirurgia para a retirada do equipamento. Os réus disseram que a cirurgia é complexa e que não foram procurados pela paciente para a solução do problema. Com se isso fosse modificar alguma coisa. O juiz disse que o esquecimento do material no corpo da paciente se trata de erro médico grosseiro, não podendo ser tolerado com naturalidade. Ainda cabe recurso.