Petrobras e licitações

Dídimo Heleno

O Supremo Tribunal Federal decidiu que a Petrobras não precisa se submeter à Lei das Licitações (8.666/1993). O resultado foi de 6 votos a 4 em plenário virtual. No caso específico, uma transportadora do Rio Grande do Sul buscava indenização por contrato rompido em 1994 pela Petrobras, alegando que a empresa contratou sem licitação uma outra…