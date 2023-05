Didimo Heleno

“Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura usando o poder do Estado”. Essas duras palavras foram proferidas pelo ministro Gilmar Mendes, na sessão da útlima terça-feira no Supremo Tribunal Federal. Ele se referia à operação Lava Jato e defendeu a instauração de inquérito para apurar os métodos usados pela força-tarefa: “Teria que ter inquérito para saber o que se passou. As pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazerem acordo. Isso é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus”.

Mendes disse que leu o livro do empresário Emílio Odebrecht e ficou convencido de que a Lava Jato forçava delações premiadas: “São páginas que envergonham a Justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada Reública de Curitiba, com a Lava Jato, nós temos que fazer um escrutínio muito severo, porque se trata de algo extremamente grave”, desabafou.