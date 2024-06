Você certamente se lembra daquele jornalista que foi perseguido pela deputada Carla Zambelli, em plena rua de São Paulo, com uma arma em punho. Pois é. Ele acaba de ser condenado a oito meses de detenção, convertidos em prestação de serviços à comunidade, além de pagamento de multa, pelo crime de difamação contra a parlamentar federal.

Depois de ser perseguido com uma arma, o jornalista Luan Araújo publicou uma coluna dizendo ser a deputada líder de uma “seita de doentes de extrema-direita”, além de “fazer o picadeiro clássico de uma extrema-direita mesquinha, maldosa e que é mercadora da morte”. Essa decisão foi de um juiz do Juizado Especial Criminal da Barra Funda (SP), o qual entendeu que as palavras de Araújo ultrapassaram os limites da liberdade de expressão.

O juiz do caso explicou que a condenação não tem nada a ver com a perseguição da deputada, com arma em punho, ao jornalista. Destacou que a ação em julgamento tem relação com o crime contra a honra da parlamentar e que, por ter foro por prerrogativa de função, o caso da arma será julgado pelo STF. (Processo 1028497-51.2023.8.26.0050).