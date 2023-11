Em São Paulo uma companhia aérea terá que indenizar uma passageira que perdeu o velório da filha depois que um voo foi cancelado. A indenização – baixa – será de R$ 10 mil reais, além dos danos materiais, no valor de R$ 600,25, preço da passagem. A mulher iria de Campinas (SP) para Pelotas (RS), mas houve necessidade de manutenção na aeronave, tendo sido disponibilizada a ela a ida por via terrestre. Com mais de cinco horas de atraso, ela perdeu o velório.

O Tribunal Paulista manteve a decisão e a relatora do caso disse que “essas intercorrências caracterizam fortuito interno, não fortuito externo ou força maior. Consequentemente, tais fatos configuram falha no serviço prestado, não isentando o fornecedor de responsabilidade por eventuais danos daí decorrentes infligidos aos passageiros”, concluiu.