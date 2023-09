O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o próprio Distrito Federal a indenizar por danos morais e materiais, além de estéticos, um paciente que perdeu um dos testículos por falta de atendimento em unidade de saúde da rede pública. O homem, à época com 24 anos, informou que ao sentir dor intensa, inchaço nos testículos e vômito, procurou atendimento desde às 15 horas daquele dia.

Disse que recebeu na triagem a classificação de risco “amarela”, mas não foi atendido por um médico. No dia seguinte realizou exames numa clínica particular e, indo a um hospital, foi diagnosticado com torção testicular tardia, tendo sido, com urgência, transferido a outro hospital, onde fez cirurgia denominada “orquiectomia”, perdendo um dos testículos.

Os danos morais foram fixados em R$ 20 mil, os estéticos em R$ 18 mil, além de R$ 550 pelos danos materiais, relativos às despesas com a realização de consulta e exames médicos em clínica particular. A magistrada considerou, ainda, os danos psicológicos, vez que se trata de homem jovem, com possibilidade de prejuízos à fertilidade.