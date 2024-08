O Tribunal Paulista condenou uma companhia aérea a indenizar dois passageiros, pai e filho, que perderam um voo para participar do sepultamento de um familiar, tendo sido impedidos de embarcar. O dano moral foi reconhecido e a indenização majorada de R$ 5 mil para R$ 10 mil para cada um dos autores.

A empresa disse que a compra das passagens ocorreu com cartão de crédito de terceiro, por isso o embarque foi impedido. Como não puderam adquirir novos bilhetes, os dois não conseguiram viajar. O relator justificou a majoração do valor por conta do efeito pedagógico, uma vez que a má prestação de serviço da empresa aérea os fizeram perder o sepultamento do pai e avô. (Processo 1042623-56.2023.8.26.0002).