Perícia e eleição

Dídimo Heleno

O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e coordenador jurídico da campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição, Tarcísio Vieira, disse não descartar a possibilidade de exigir perícia a respeito do resultado das eleições e pediu tolerância para as desconfianças sobre a urna eletrônica e sugeriu que há campanha em aparições públicas de Lula. “A…