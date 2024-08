A prestação de alimentos é obrigação que também pode recair sobre os pais e avós, além de demais ascendentes. Se faltarem esses, pode recair sobre descendentes, de acordo com a linha de sucessão, podendo o destinatário optar pelo prestador, observando-se o caráter solidário do dever alimentar.

Foi com esse entendimento que o Tribunal de Justiça Mineiro negou, por unanimidade, provimento a um agravo de instrumento interposto por uma mulher contra decisão que fixou alimentos provisórios de 30% do salário-mínimo à sua avó, idosa, que se encontra internada em uma casa de repouso.

A avó teve quatro filhos, um já falecido, sendo a agravante uma das filhas desse que morreu, ou seja, sua neta. Para o relator do caso, como as netas são as herdeiras da avó, juntamente com outros filhos desta, a decisão deve ser mantida, em vista da solidariedade da obrigação. A neta disse não ter condição econômica de arcar com tais despesas, mas o julgador não acatou o argumento, dizendo que não ficou demonstrada a incapacidade financeira. (Processo 1.0000.24.208664-3/001).