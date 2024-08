O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o pagamento da pensão por morte deve se ater à conformidade da lei no momento do falecimento. No caso, a pensão foi paga a um homem por conta da morte da sua esposa. O óbito se deu às 3h do dia 7 de março de 2020, estando vigente naquele momento a Lei Complementar Estadual 180/78.

Ocorre que poucas horas depois da morte, às 6h48, foi publicada no Diário Oficial a Lei Complementar 1.354/20, que alterou os artigos da Lei 180/78, passando a ser desfavorável ao homem. O relator do caso entendeu que não há dúvidas quanto à necessidade de aplicação da norma previdenciária vigente na data da morte da contribuinte. (Processo 1005056-66.2022.8.26.0053).