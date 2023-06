Dídimo Heleno

Pensão avoenga é aquela que será prestada pelos avós, quer em substituição ou em complementação à pensão paga pelo pai ou mãe obrigado à prestação. A juíza Márcia Alves Succi, da 11ª Vara de Família do Rio de Janeiro, se recusou a determinar uma avó de 95 anos a custear a faculdade de medicina do neto, que tem parcos 25 anos de idade.

Importante notar que o autor da ação tem os dois pais vivíssimos da silva, mas alega que o genitor está inadimplente e não paga os alimentos. Em relação à mãe, disse que esta não pode trabalhar por conta de um aneurisma cerebral. Por isso, o moço ingressou com a ação para pedir que a vovó arque com as mensalidades do seu curso de medicina. A senhora nonagenária disse que tem comorbidades e que a genitora do rapaz recebe aluguéis de diversos imóveis, podendo suportar as despesas.

A magistrada não titubeou ao dizer que a responsabilidade, no caso, é dos pais sobre os filhos, e não da avó, tendo esse tipo de pensão caráter subsidiário, não sendo uma obrigação. “O requerente já está com 25 anos de idade, cursa faculdade de medicina, tem genitores que podem ajudá-lo a garantir seu sustento e não existe no feito prova da necessidade excepcional que justique o pensionamento subsidiário da avó, ora requerida, por estar ausente a comprovação de necessidades especiais a justificar a prestação de alimentos em razão da relação de parentesco que, neste caso, seria secundária, suplementar”, disse em sua decisão, para condenar o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. (Processo 0253087-44.2021.8.19.0001).