Embora o art. 833 do Código de Processo Civil diga que os salários são impenhoráveis, é possível flexibilizar essa regra, ainda que não se trate de débitos alimentares em execução. Esse é o entendimento do juiz de Água Branca (AL), que determinou a penhora de 30% dos rendimentos de um devedor em ação executiva judicial.

Os argumentos do credor foram acatados e o julgador disse que o executado é aposentado de cargo público com renda mensal superior a treze mil reais. Ele citou decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito da impenhorabilidade prevista do citado dispositivo, sob o entendimento de que ela é relativa, podendo ser flexibilizada. (Processo 0700143-24.2022.8.02.0202).