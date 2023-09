Dídimo Heleno

Em julho deste ano dois irmãos, uma mulher cisgênero lésbica e um homem transgênero, foram até a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher do município de Assu (RN) para registrar queixa por supostamente terem sido vítimas de violência doméstica por parte de um irmão de ambos. As vítimas pediram medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Num primeiro momento o juiz monocrático indeferiu o pedido para o homem transgênero, alegando que as medidas protetivas não são previstas para o referido gênero. Em recurso, a defesa argumentou que o agressor visualizou a vítima “como mulher, e não como homem transgênero”, pretendendo atingir “duas mulheres, ou seja, suas duas irmãs”, o que foi ratificado pela advogada travesti Dandara Rocha em despacho virtual com o magistrado.

Depois disso, o juiz acolheu o pedido, reconhecendo o “microssistema de vulnerabilidade que homens trans passam, causada pela transfobia e violência de gênero” e reconsiderou a medida protetiva indeferida, proibindo o agressor de se aproximar dos ofendidos até o limite mínimo de 100 metros, de ter contato com eles por qualquer meio de comunicação e nem mesmo poderão frequentar a sua residência.

Na decisão, o juiz considerou que a conduta do acusado, ao se referir à vítima como “cachorra, safada e sapatão” configura tentativa de silenciar sua identidade de gênero (homem trans). O julgador destacou, ainda, a obra “Um Apartamento em Urano – Crônicas da Travessia”, de Paul B. Preciado, que diz o seguinte: “Não sou um homem. Não sou uma mulher. Não sou heterossexual. Não sou homossexual. Tampouco sou bissexual. Sou um dissidente do sistema sexo-gênero. Sou a multiplicidade do cosmos encerrada num regime político e epistemológico binário diante de vocês”. (Processo 0802534-72.2023.8.20.5100).