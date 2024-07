Um homem foi condenado à prisão por arremessar pedra contra um cachorro e matá-lo. A sentença é do juiz da Vara Criminal de Sobradinho (DF), que o condenou por maus-tratos a animais. O cão da raça Shih-Tzu foi acertado no olho e tudo ocorreu na presença de testemunhas, inclusive registrado em vídeo.

O tutor do bicho o levou ao veterinário, mas o cão faleceu devido a complicações dos ferimentos. O homem alegou que agiu para se defender, pois o cachorro era agressivo e havia tentado morder o seu filho, tendo invocado o estado de necessidade como defesa, além da ausência de dolo. Disse, ainda, que prestou assistência ao animal e firmou acordo com o tutor, ressarcindo os custos do tratamento, além de presenteá-lo com outro cão.

Mas não adiantou. O juiz considerou os maus-tratos e que o réu assumiu o risco de causar as lesões ao arremessar a pedra. Além disso, disse que no vídeo fica evidente a intenção de machucar o bicho e que não houve prestação de socorro. A pena foi de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, além de dez dias-multa, não tendo o direito de substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o homem tinha antecedentes criminais. Ele foi proibido, ainda, de ter animais de estimação durante o período da pena (Processo 0700924-77.2023.8.07.0006).