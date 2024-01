No Centro Judiciário de Solução de Conflitos, em Florianópolis (SC), após uma hora de conversa e diálogo entre as partes a conciliadora percebeu que o autor da ação, mais do que dinheiro, dava importância ao reconhecimento da outra parte no sentido de que ele estava certo. A conciliadora demonstrou preparo ao perceber que a questão patrimonial não era a mais importante.

Assim, ela sugeriu que o caso fosse encerrado com um pedido formal de desculpas pela parte ré, tendo sido aceito e o processo encerrado. O autor não estava acompanhado de advogado e procurou o Juizado Especial Cível para ser ressarcido por danos materiais em decorrência de um acidente de trânsito.

“O desfecho desse caso representa não apenas o encerramento formal de um processo judicial entre outros tantos milhares, mas a esperança da mudança, da ampliação da utilização dos métodos consensuais de solução de conflitos em qualquer grau de jurisdição”, disse o desembargador Sílvio Dagoberto Orsatto. Em que pese o entusiasmo do nobre julgador, creio que se trata de caso isolado. A regra é que esse tipo de conciliação não ocorra, infelizmente.