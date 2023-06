Dídimo Heleno

A partir de hoje casos importantes devem retornar à pauta do Supremo Tribunal Federal. É que no final do ano passado foi aprovada mudança no Regimento Interno e ficou estabelecido que os pedidos de vista deverão ser devolvidos no prazo de 90 dias, contados da publicação da ata de julgamento.

Em relação aos pedidos de vista já formulados na data de publicação da emenda que alterou o Regimento, os ministros terão 90 dias úteis antes da liberação automática para julgamento. A Emenda Regimental 58/22 foi publicada em 19 de janeiro deste ano, sendo que os casos que tiveram pedidos de vista após a publicação do texto retornam à pauta 90 dias depois.

Os casos que já estavam com vista antes da publicação da emenda terão o prazo de encerramento dos 90 dias exatamente hoje, 31 de maio. Assim, obrigatoriamente, os casos que não voltarem antes para julgamento serão incluídos em pauta. Casos de grande repercussão serão enfrentados, como o voto de qualidade do Carf, que teve pedido de vista por Nunes Marques ainda em março de 2022. (ADIn 6.399, 6.403 e 6.415).