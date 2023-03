Dídimo Heleno

Muitas vezes a retirada de um processo com vista por um julgador pode significar um pedido a perder de vista, já que em muitos casos isso pode demorar muito. No final do ano passado o Supremo Tribunal Federal aprovou a emenda regimental que estabelece o prazo de 90 dias para a devolução, contado da data da publicação da ata de julgamento. Após esse…