A tão propalada PEC dos Precatórios foi aprovada no último mês de dezembro de 2021 (EC 113) e, como esperado, trará mais alguns dissabores ao Sapiens que, por questões de destino, nasceu em terras tupiniquins. Ela atingirá em cheio o bolso, por exemplo, do segurado do INSS. Como nós temos pobres tanto quanto a China tem de chinês, a justificativa para essa tal PEC foi a viabilidade do…