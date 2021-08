PEC, desfile e fumaça preta

Dídimo Heleno

Ouvi uma piada em que o sujeito flagra a esposa fazendo sexo com um amigo e, em vez de indignado, ele fica com muita vergonha do fato de ela estar acima do peso e isso ter sido exposto ao amante. Vergonha parecida tiveram os brasileiros diante do desfile dos tanques ocorrido ontem em Brasília. A nossa nudez militar não foi das mais…