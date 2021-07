Dídimo Heleno

O juízo da 5ª Vara do Trabalho de Osasco (SP) determinou a reintegração de um empregado portador da doença de Parkinson com base no artigo 5ª da Constituição Federal, tendo em vista que o fim último é a inviolabilidade do direito à vida, uma vez que a manutenção da renda e do emprego é essencial para a sobrevivência do enfermo.

O homem foi diagnosticado com Parkinson em 2017 e dispensado do emprego em 2019. A alegação da instituição financeira, empregadora, foi o de que estava passando por uma “reestruturação do setor”. A julgadora levou em conta um depoimento testemunhal em que ficou consignado não haver qualquer reestruturação como alegado pela defesa. O funcionário foi imediatamente reintegrado, restabelecido o seu plano de saúde, além do pagamento dos salários referentes ao período em que esteve afastado. (Processo nº 1000211-51.2020.5.02.0385).