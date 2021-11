Dídimo Heleno

O Tribunal Superior endossou mudanças que regulamentam as regras de atuação dos denominados “paralegais”. A mais radical é a que permite atuarem em certas áreas do Direito de forma independente, ou seja, sem o envolvimento ou a supervisão de um advogado. As áreas de atuação incluem Direito de Família, cobrança de dívidas e disputas entre proprietários…