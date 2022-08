Para pelar porco

Dídimo Heleno

Como estamos em ano eleitoral é bom que os políticos do Tocantins saibam que a cada 200 pessoas que cumprimentam pelas ruas e becos do Estado uma pode ser advogada. Segundo levantamento realizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é essa a média de inscritos por aqui. É advogado para o lado do vento, como se diz no adágio popular.…