Dídimo Heleno

O juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaina (TO), Álvaro Nascimento Cunha, julgou a Ação de Indenização por Danos Morais nº 0013940-40.2020.8.27.2706, em que o proprietário de uma cadela da raça pastor alemão ingressou com a medida em desfavor de um laboratório, alegando que o bicho gerou oito filhotes, tendo um falecido durante o trabalho de parto.

O dono dos cãezinhos disse que adquiriu a vacina Imunocan 8 para proteger os animais da doença conhecida como “parvovirose”, mas mesmo assim dois dos filhotes faleceram da referida enfermidade e, por isso, não conseguiu vender os restantes, razão pela qual atribui a culpa ao laboratório fabricante. Ele calculou um prejuízo de R$ 2 mil por animal morto, deixando de lucrar R$ 6 mil pela impossibilidade de vender os demais, totalizando R$ 10 mil, além dos danos morais alegadamente sofridos.

O laboratório não gostou da ação e disse que a vacina não foi aplicada por um veterinário e sim por uma enfermeira-padrão e que não reconhece o lote, até porque a vacina se chama Imunocan V8, e não Imunocan 8. Alegou, ainda, ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, o que foi negado pelo juiz.

O magistrado, depois de narrar a respeito da doença parvovirose, lembrou que apesar do alto índice de contaminação, nem a cadela-mãe e os três filhotes foram afetados, não sendo possível afirmar defeito vacinal. O juiz, por outro lado, não aceitou chamarem o dono dos cachorros de negligente, afinal ele mantinha Pandora nos trinques em relação aos cuidados com saúde e outros aspectos.

Apesar disso, o juiz afirma em sua sentença que em novembro de 2019 Pandora apresentou discretamente “anisocitose”, explicando que se trata de um tipo de célula vermelha do sangue sem tamanho uniforme. O douto magistrado narra minuciosamente a respeito dessa enfermidade e conclui que Pandora não tinha uma saúde ruim, mas era predisposta a infecções. Ou seja, ela não teria contribuído para a infecção dos filhotes.

Sobre a medicação Glicopan Gold, o juiz traz uma verdadeira lição médico-jurídica e explica do que se trata, mostrando-se zeloso em sua decisão. E falou a respeito da ultrassonografia de Pandora, assim como a carteira de vacinação do filhote Bradock e acrescentou outros elementos a respeito do Imunocan V8, principalmente sobre o calendário de vacinação, que pode sofrer variação de país para país.

E o magistrado conclui: “Se Bradock e seus irmãos nasceram em meados de novembro de 2019, de fato aplicaram a vacina antes da hora (o animal sequer tinha 6 semanas de vida). Isso compromete sobremaneira o sistema imunológico do animal, pois os anticorpos transmitidos pelo leite de Pandora serão parcialmente neutralizados pela vacina”.

Sobre a carteira de vacinação do filhote Sol, nada foi acrescido, mas o juiz apontou a prova de que o filhote Bob testou positivo para a doença parvovirose. E revela a conversa entre o autor da ação e o representante da empresa requerida, onde menciona 3 pastores alemães com a doença, sendo que um conseguiu escapar da morte.

O juiz sentenciante constata que Bradock havia tomado um vermífugo além da vacina e que Sol, seu irmão, tomou outra vacina em 2 de fevereiro de 2020. O magistrado dá uma verdadeira aula sobre a vacina Nobivac Canine 1-CV e discorre sobre a doença canina cinomose. Acresceu que “a bula, entretanto, deve ser seguida à risca, o que não ocorreu quando da vacinação dos cachorros”.

O juiz lembrou em sua sentença que “a vacinação não oferece 100% de proteção contra todas as doenças e que outras medidas de prevenção, como uma boa higiene e evitar contato com cães doentes, também são importantes”. Lembra que os cães que vieram a óbito foram Bob e Bradock.

Após uma minuciosa análise probatória, inclusive testemunhal, entendeu por improcedentes todos os pedidos da ação e disse que o que ficou patente foi a vacinação precoce dos filhotes. “Essa pressa toda implicou na redução dos anticorpos dos pequenos animais, os quais receberam da mãe durante a amamentação. Fragilizados, ficaram à mercê do vírus, que está no ar, e morreram. Um dos filhotes, por ter recebido três doses da vacina, conseguiu escapar da parvovirose. O Autor teve muita sorte de sua afobação não ter implicado na morte de toda a ninhada”, leciona o magistrado.

O juiz considerou que o autor errou ao permitir que uma enfermeira aplicasse as vacinas, e não um veterinário. E também questionou as condições de armazenamento dessas vacinas. Falou sobre o prazo entre uma dose e outra. Nesses tempos de Covid, em que tanto se discute a respeito, o juiz diagnosticou: “Vacina não é garantia de absolutamente nada, nem para animais, nem para os seres humanos. É um reforço incontestável, mas um organismo vivo pode reagir de uma forma e outro organismo (oriundo do mesmo ventre e nascido na mesma hora) responder de maneira bem diferente ou até sequer reagir diante da doença. Ou seja, embora seguindo o protocolo correto, alguns pets não geram a quantidade ideal de anticorpos”.

Depois dessa exposição jurídico-veterinária e científica, o douto julgador extinguiu a ação sem julgamento de mérito e indeferiu todos os pedidos da parte requerente, condenando-o ao pagamento de custas, taxas processuais e honorários advocatícios. Atuou pela parte requerida o advogado Thiago Praxedes.