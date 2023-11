A 6ª Vara de Família de Manaus, Amazonas, concedeu guarda unilateral provisória para a mãe de um recém-nascido e suspendeu por três meses a convivência com o pai, que é fumante. O casal havia assinado um pacto antenupcial que previa a proibição do uso do cigarro. No oitavo mês de gestação aconteceu a separação.

O juiz do caso considerou a tenra idade da criança e a presunção de maior dependência aos cuidados maternos. Concluiu-se na decisão: “A partir da análise da farta e consistente documentação trazida pelo polo ativo, porquanto restou demonstrado que, considerando as referidas circunstâncias da recente separação dos litigantes, os conflitos entre eles e os respectivos familiares e, claro, a situação e condições de vida e saúde do pequeno; foram essas as razões pelas quais pude verificar que a melhor solução na hipótese concreta, segundo consta no dispositivo da decisão em tela, seria e foi o deferimento de tal pleito de urgência da mãe/suplicante”.