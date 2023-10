O Superior Tribunal de Justiça desconstituiu a paternidade num caso em que o homem, após o resultado do exame de DNA, rompeu relações, de forma permanente, com as suas duas filhas registrais. Elas nasceram durante o casamento, mas, alertado por outras pessoas sobre a infidelidade da esposa, ele buscou se certificar disso.

Em primeiro grau houve a desconstituição em relação apenas a uma das meninas, vez que o juiz viu uma relação socioafetiva com a outra, embora o exame de DNA tenha excluído a filiação biológica de ambas. Em segunda instância a Corte manteve a paternidade socioafetiva das duas.

Ao chegar ao STJ, a ministra Nancy Andrighi disse ser possível presumir que o autor da ação, enquanto casado, acreditava plenamente que as crianças eram fruto do relacionamento com a esposa. A ministra afirmou que a instabilidade das relações conjugais no mundo de hoje não pode impactar os vínculos de filiação que se constroem ao longo do tempo, mesmo que biológica ou socioafetiva.

A julgadora argumentou que embora tenha ficado claro que houve um período de convivência entre o autor e as crianças, também ficou muito claro que, após o exame de DNA realizado ainda em 2014, esses laços foram rompidos de forma abrupta e definitiva, situação que se manteve por mais de seis anos.

A ministra decidiu, então, que manter a paternidade e toda a extensão legal que daí advém, seria um “ato meramente ficcional” diante de uma realidade que demonstra ausência de vínculo socioafetivo entre as partes, que foi consolidada pelo longo lapso temporal.