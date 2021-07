Pai arrependido

Dídimo Heleno

O Tribunal de Justiça Paulista emitiu entendimento no sentido de que o mero arrependimento não é suficiente para a anulação da paternidade socioafetiva. Com isso, uma decisão de primeiro grau foi reformada e negado o pedido de um homem para revogar tal situação. No caso, ele reconheceu a filha de sua então noiva, declarando vínculo socioafetivo. Porém,…