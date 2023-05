Dídimo Heleno

Certa vez o político Ciro Gomes chamou o vereador Fernando Holiday (Republicanos) de “capitãozinho do mato”, comparando-o aos homens que, à época da escravidão oficializada, eram responsáveis por recuperar escravos fugitivos. Havia, entre esses capataezes, homens negros, como o vereador. O parlamentar se sentiu ofendido e moveu ação de danos morais contra Gomes. Essa declaração foi feita em 2018 durante uma entrevista de rádio.

Ocorre que, ao final da ação, o vereador não achou bem algum em nome do político cerarense, suficiente para o pagamento do valor indenizatório, mas acharam dinheiro na conta de sua companheira, Giselle Oliveira Bezerra, com quem vive em regime de união estável. Bloquearam da conta dela R$ 151,2 mil, pois o vereador ofendido descobriu que uma casa deixada pela mãe de Ciro em Sobral (CE) foi vendida por R$ 561 mil e depositados diretamente na conta da mulher.

A juíza do caso, Lígia Dal Colletto, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de São Paulo, se apegou ao artigo 790 do Código de Processo Civil, o qual traz a previsão de que os bens do cônjuge ou companheiro, mesmo que não seja parte na ação, podem ser penhorados para suportar a execução. “Não há óbice ao deferimento do pedido de pesquisa de bens em nome da companheira do executado pretendida pelo exequente. Defiro a busca de valores existentes na conta bancária em nome da companheira do executado, conforme comprovante de transferência, observando-se os termos do artigo 854 do CPC, até o importe do valor executado”, disse a julgadora. (Processo 0005049-13.2019.8.26.0016).