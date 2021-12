Um aluno de residência médica teve o seu prazo de carência estendido para pagamento do Fies, financiamento estudantil, até o final do curso, bem como a suspensão da cobrança de parcelas. Esse entendimento foi do juiz federal Antônio César Bochenek, da 2ª Vara Federal de Ponta Grossa (PR).

O estudante propôs mandado de segurança e requereu a prorrogação do prazo de carência sob…