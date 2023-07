Dídimo Heleno

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aprovou abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o promotor de Justiça auxiliar de Taubaté (SP) Alexandre Mourão Mafetano, que teria ofendido a advogada Cinthia Souza.

Tudo começou quando do julgamento pelo Tribunal do Júri no referido município paulista, ainda em outubro de 2022. A advogada e o promotor estavam em pleno debate quando este insinuou que o silêncio do réu seria uma prova de culpa.

A advogada retrucou e disse ser esse um direito do seu cliente, mas o representante do Ministério Público disse que a causídica tinha o “hábito de rebolar”. Ela atribuiu o ato a um caso de machismo estrutura e disse que se sentiu desrespeitada.